Диетолог назвала напитки, повышающие риск воспаления в организме

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Американский диетолог Эми Гудсон рассказала, какие напитки представляют угрозу здоровью и способны спровоцировать воспаление в организме. Об этом сообщает News.ru.

Специалист отметила, что сами по себе напитки не способны вызывать воспаление. Фактором опасности в этих случаях становится частота употребления жидкости: следует воздержаться от большого числа продукции с высоким содержанием сахара.

Такие напитки могут вызывать воспаление на фоне иных проблем со здоровьем, а также спровоцировать образование лишнего веса. Последнее обстоятельство также приводит к слабым воспалительным процессам.

Еще одним опасным напитком Гудсон назвала алкоголь. Такая жидкость негативно влияет на желудок и способна разрушать его защитный слой. В ряде случаев возможно изменение микробиоты кишечника.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта специалист посоветовала чаще пить зеленый чай, а также вишневый и гранатовый соки. Также уместна обычная вода и низкокалорийные напитки.

Как ранее рассказала онколог Елена Смирнова, соки, газированная вода и энергетики способны увеличивать риск возникновения рака толстой кишки в два раза. В своем обращении эксперт сослалась на исследование врачей Вашингтонского университета.