Диетолог назвала напитки, повышающие риск воспаления в организме

Фото: depositphotos/monticello
Американский диетолог Эми Гудсон рассказала, какие напитки представляют угрозу здоровью и способны спровоцировать воспаление в организме. Об этом сообщает News.ru.
Специалист отметила, что сами по себе напитки не способны вызывать воспаление. Фактором опасности в этих случаях становится частота употребления жидкости: следует воздержаться от большого числа продукции с высоким содержанием сахара.
Такие напитки могут вызывать воспаление на фоне иных проблем со здоровьем, а также спровоцировать образование лишнего веса. Последнее обстоятельство также приводит к слабым воспалительным процессам.
Еще одним опасным напитком Гудсон назвала алкоголь. Такая жидкость негативно влияет на желудок и способна разрушать его защитный слой. В ряде случаев возможно изменение микробиоты кишечника.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта специалист посоветовала чаще пить зеленый чай, а также вишневый и гранатовый соки. Также уместна обычная вода и низкокалорийные напитки.
Как ранее рассказала онколог Елена Смирнова, соки, газированная вода и энергетики способны увеличивать риск возникновения рака толстой кишки в два раза. В своем обращении эксперт сослалась на исследование врачей Вашингтонского университета.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: