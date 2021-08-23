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Общество

19:44

Британские кардиологи обнаружили связь между молодежным пьянством и старением сосудов

медицина общество

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Британские кардиологи обнаружили связь между молодежным пьянством и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз по итогам конгресса Европейского общества кардиологов.

Ученые установили, что употребление алкоголя и курение в молодом возрасте значительно повышают жесткость артерий.

Исследование провели среди 1 655 участников долгосрочной программы по изучению родителей и детей ALSPAC. Молодых людей разделили на категории непьющих, умеренно пьющих и пьющих сильно. Курильщикам добавили пометку "курил ранее".

Неинвазивным методом исследователи определяли жесткость сосудов, измерив скорость распространения пульсовой волны в аорте и бедренной артерии.

Сопоставив данные ученые выяснили, что твердость артерий напрямую зависит от количества алкоголя, которое человек употребляет. Связь с курением не столь однозначная: существенное увеличение жесткости наблюдалось лишь у молодых обильно курящих женщин.

Авторы исследования обратили внимание на снижение количества курящих людей в Великобритании. По их мнению, это связано с растущей популярностью электронных сигарет.

Минздрав вновь вернулся к идее повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя. Об этом стало известно 12 августа. В ведомстве предложили запретить лицам моложе 21 года приобретать напитки, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%.

Первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский выступил в поддержку идеи министерства здравоохранения. Одобрил инициативу ведомства и председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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