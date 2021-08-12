В Совфеде прокомментировали идею о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский выступил в поддержку идеи Минздрава о введении запрета на продажу крепкого алкоголя лицам в возрасте до 21 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что ранее с идеей введения продажи крепких спиртных напитков с 21 года при предъявлении паспорта выступал Вячеслав Фетисов, занимавший должность сенатора.
"Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат", – заявил Рязанский.
По его словам, инициатива Минздрава обеспечит медленное, но уверенное продвижение к формированию понимания здорового образа жизни в обществе.
"Меня это радует, это один из шагов наряду с антитабачными мерами на пути выполнения Стратегии формирования здорового образа жизни населения", – добавил Рязанский.
Как сообщалось ранее, Минздрав РФ вернулся к идее повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Речь идет о напитках, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%. Сейчас они отпускаются всем, кто старше 18.
В качестве обоснования таких мер в Минздраве указывают на медицинские исследования, согласно которым потребление спиртного небезопасно для нормального развития мозга, который окончательно формируется только к 21 году.
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