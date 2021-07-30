В России предложили запретить посещение ночных баров до 21 года

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести в России запрет на посещение ночных баров для лиц в возрасте до 21 года. Об этом сообщает RT.

Как отмечает общественник, молодежь, в том числе люди до 21 года, составляют основную часть посетителей ночных баров, клубов и ресторанов. При этом в данном возрасте организм продолжает свое активное развитие, в связи с чем потребление спиртного может нанести серьезный вред здоровью.

Кроме того, негативные последствия для организма могут значительно усилиться на фоне бессонного образа жизни, характерного для завсегдатаев ночных заведений, уверен Хамзаев.

"С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23:00 до 08:00", – говорится в письме.

Ранее Хамзаев предложил на 10 дней увеличить продолжительность ежегодного отпуска для некурящих сотрудников. Свое предложение он объяснил тем, что курящие люди во время работы тратят на свою привычку в сумме до 60 минут, что составляет около 20 рабочих дней в году.

При этом все связанные с курением сотрудников издержки ложатся на работодателей и государство.