Исследование показало, сколько россиян погибают от алкоголя и наркотиков

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Свыше миллиона россиян погибают от алкоголя и наркотиков каждый год, следует из доклада "Национальный демографический рейтинг субъектов Российской Федерации – 2021", составленного федеральным проектом "Трезвая Россия". Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", ежегодно от причин, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и табака в России, погибает более одного миллиона человек", – говорится в докладе.
Обращаясь к данным середины 90-х годов XX века, эксперты отметили, что тогда ежегодное количество смертей от наркотиков и алкоголя составляло 1,6 миллиона человек. В общей сложности за прошедшие 35 лет в России по этой причине погибли более 30 миллионов человек.
В докладе указывается на то, что на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано более 600 тысяч наркозависимых. Из данных соцопросов следует, что наркотики употребляют около 7,5 миллиона человек. По другим сведениям, их количество превышает восемь миллионов.
"По оценкам экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", наиболее близким к реальности число потребителей наркотиков превышает 5 миллионов человек, или 3,5% от всего населения Российской Федерации. Такие расхождения объясняются тем, что из 10 наркозависимых на официальном учете стоит всего один", – подчеркивается в докладе.
Эксперты указывают на негативную динамику вовлечения молодежи в потребление наркотиков в последние пять лет. Число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60%.
Медики и правоохранители обнаружили закономерность, согласно которой один наркозависимый за год подсаживает на опасные вещества порядка 10 человек.
В документе говорится, что свыше 20% курящих пристрастились к вредной привычке в 14–15 лет. При этом среди несовершеннолетних мальчиков старше 14 лет сейчас курят 40%. Среди девочек такой показатель составляет 7%.
"Самый высокий уровень курящей молодежи наблюдается среди студентов ПТУ и техникумов. Всего около 73% студентов и 65% студенток, зависимых от табака", – заключается в докладе.
Ранее эксперты проекта "Трезвая Россия" прогнозировали снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Среди факторов, которые способны вызвать негативную динамику, специалисты отметили алкоголь, табак и наркотики.
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