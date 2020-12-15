России предрекли сокращение населения до 125 млн человек к 2050 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты проекта "Трезвая Россия" прогнозируют снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад проекта о демографической ситуации.

Среди факторов, которые способны вызвать негативную динамику, специалисты отметили алкоголь, табак и наркотики.

"Агрессивная среда конкуренции стран, имеющая в своем арсенале не только вооруженные конфликты, санкционную политику, цветные революции, но и алкоголь, наркотики и другие инструменты гибридных войн, сегодня дополнена коронавирусной инфекцией COVID-19", – говорится в документе.

Как отмечается, экономические потери общества и государства от последствий, связанных с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, за год составляют до 12 процентов от ВВП страны – свыше 13 триллионов рублей в год. В сообщении говорится, что за последние 35 лет в стране от алкоголя, наркотиков и табака скончалось свыше 30 миллионов человек.

Кроме того, эксперты проекта составили рейтинг самых трезвых и самых пьющих регионов России за 2020 год.

Ранее сообщалось, что наибольшая приверженность к употреблению алкоголя среди женщин наблюдается в Еврейской автономной области. В этом регионе женщины выпивают свыше 84 граммов спиртного в неделю в пересчете на этанол.