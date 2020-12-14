Росстат назвал регионы с самыми пьющими женщинами

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Наибольшая приверженность к употреблению алкоголя среди женщин наблюдается в Еврейской автономной области. В этом регионе женщины выпивают свыше 84 граммов спиртного в неделю в пересчете на этанол, сообщает News.ru.

Женщины также часто употребляют алкоголь в Чукотской автономной области, Архангельской области, Хабаровском крае и Мурманской области. При этом меньше всего с этой проблемой сталкиваются Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калужская и Тамбовская области, а также Северная Осетия. В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин.

Руководитель отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии филиала НМИЦПН имени Сербского Сергей Игумнов рассказал, что у женщин алкоголизм часто возникает в возрасте от 25 до 30 лет. При этом, по его словам, есть случаи, когда женщины начинают чаще выпивать после менопаузы.

"На фоне как биологических изменений, так и в связи с ситуацией – жизненной неустроенности, одиночества, смерти мужа или постоянного партнера. Некоторые авторы даже говорят о феномене вдовьего алкоголизма", – рассказал Игумнов.

В сентябре в Росалкогольрегулировании опубликовали отчет о потреблении спиртных напитков в РФ за 2019 год. Лидером по потреблению алкогольной продукции стала Сахалинская область. В этом регионе, по данным экспертов, выпивали 11,16 литра алкоголя в пересчете на этанол на душу населения. Похожие показатели наблюдались в Республике Коми и Магаданской области – 10,83 литра и 10,66 литра.