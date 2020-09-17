Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России

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Росалкогольрегулирование опубликовало отчет о потреблении спиртных напитков в РФ за 2019 год. Как сообщает News.ru, лидером по потреблению алкогольной продукции стала Сахалинская область.

В этом регионе, по данным экспертов, выпивают 11,16 литра алкоголя в пересчете на этанол на душу населения. Похожие показатели держатся в Республике Коми и Магаданской области – 10,83 литра и 10,66 литра.

Наименьший уровень потребления специалисты выявили в Чечне – 0,08 литра этанола на душу населения. Аналогичная тенденция наблюдается в соседних регионах – Ингушетии (0,14), Северной Осетии (0,54), Дагестане (0,73) и Кабардино-Балкарии (0,88).

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в России все же снижается потребление этанола. За последние годы этот показатель упал, будучи ранее на отметке 17-18 литров.

По мнению депутата, в борьбе с распитием спиртного надо пользоваться не только прямыми запретами, но и повышать информированность о вреде алкоголя. Кроме того, необходимо реализовывать программы по снижению бедности и повышению качества жизни.

16 сентября член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По мнению специалиста, можно попробовать реализовывать эту продукцию только четыре часа в день.

