Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Росалкогольрегулирование опубликовало отчет о потреблении спиртных напитков в РФ за 2019 год. Как сообщает News.ru, лидером по потреблению алкогольной продукции стала Сахалинская область.
В этом регионе, по данным экспертов, выпивают 11,16 литра алкоголя в пересчете на этанол на душу населения. Похожие показатели держатся в Республике Коми и Магаданской области – 10,83 литра и 10,66 литра.
Наименьший уровень потребления специалисты выявили в Чечне – 0,08 литра этанола на душу населения. Аналогичная тенденция наблюдается в соседних регионах – Ингушетии (0,14), Северной Осетии (0,54), Дагестане (0,73) и Кабардино-Балкарии (0,88).
Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, в России все же снижается потребление этанола. За последние годы этот показатель упал, будучи ранее на отметке 17-18 литров.
По мнению депутата, в борьбе с распитием спиртного надо пользоваться не только прямыми запретами, но и повышать информированность о вреде алкоголя. Кроме того, необходимо реализовывать программы по снижению бедности и повышению качества жизни.
16 сентября член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. По мнению специалиста, можно попробовать реализовывать эту продукцию только четыре часа в день.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: