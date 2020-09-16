Онищенко отреагировал на идею о запрете продажи алкоголя в новогодние дни

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко отреагировал на предложение об ограничении продажи алкоголя в новогодние дни до четырех часов в сутки. Об этом сообщает RT.
"Пропагандировать саму идею я бы тоже поддержал, но перспективы у нее очень маленькие", – сказал депутат ГД. По словам Онищенко, для частичного решения проблемы алкогольных отравлений надо обратить внимание на длительность самих праздников.
"Первое, что нам нужно сделать, – уйти от практики затяжной встречи Нового года… Если мы еще примем правильный закон о нерабочем дне 31 декабря, у нас получится 11 дней, это будет безобразием", – уверен парламентарий.
Кроме того, депутат Госдумы подчеркивает, что для врачей Новый год является одним из самых тревожных периодов. В частности, после праздников случаются алкогольные отравления, смерти от алкоголя, аварии с пьяными водителями, напомнил Онищенко.
"Для скорой помощи и экстренных служб это период огромной нагрузки", – сказал он.
Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. С инициативой выступил член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
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