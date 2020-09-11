В ОП предложили запретить продажу алкоголя вне спецмагазинов в пяти регионах

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Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил разрешить продажу алкоголя только в специализированных магазинах, а их месторасположение вынести за пределы населенных пунктов. Опробовать инициативу он призывает в пяти регионах – Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском АО, а также в Приморском крае, передает РИА Новости.

Инициативу общественник аргументирует тем, что алкоголь является катализатором многих социальных бед и негативных последствий: смертность по вине алкоголя, ДТП, разводы, аборты, развитие тяжелых заболеваний.

Также экспертное сообщество считает, что пока алкоголь будет продолжать продаваться в обычных продуктовых магазинах, в широких массах он будет восприниматься как продукт.

Организация "Трезвая Россия", главой которой является Хамзаев, провела исследование, которое показало, что в 53 регионах страны инициативу поддерживают.

В частности, 85% от числа респондентов выступают за вынесение алкогольной продукции в отдельные магазины, 62% утверждают, что не пошли бы в специальный алкогольный магазин, если бы алкомаркеты были удалены от жилых домов. Доля выпивающих из респондентов составляла 75%.

Ранее министерство промышленности и торговли России предложило распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Начать процедуру могут с пива, а уже после использовать отработанную систему на других видах спиртных напитков.