Эксперты оценили вероятность дефицита импортного алкоголя в магазинах

Российские магазины из-за отсутствия четких разъяснений норм нового закона о виноделии стали отказывать в продаже поставщикам импортного алкоголя, пишут СМИ. Сообщается, что с проблемами уже столкнулись производители некоторых видов шампанского, коньяка и столовых вин. Разбираемся, может ли новый закон поставить под угрозу продажу импортного алкоголя в России.



Винные недомолвки

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу 26 июня текущего года. С этого момента прошло не так много времени, однако некоторым поставщикам импортного алкоголя отечественные магазины уже начали отказывать в приеме продукции, сообщают СМИ.

Недопонимание произошло из-за трактовки нормы, согласно которой на этикетке необходимо указывать год урожая винограда и место его происхождения. При этом технологии изготовления некоторых видов алкоголя не всегда позволяют выполнить требование, заявляют участники рынка.

С такой проблемой уже столкнулись производители некоторых видов столовых вин, шампанского и коньяка. Например, коньяк получается в результате купажа дистилляторов разной выдержки, а технология предполагает возможность менять их перечень для разных партий; шампанское может содержать смесь винтажей, и такую информацию производитель часто держит в тайне, а в столовых винах смешиваются виноматериалы из разных территорий.



Новый закон также подразумевает запрет на использование зарубежного виноматериала при производстве отечественных вин, обязывает производителей указывать полную информацию о вине на этикетке: сорт винограда, год урожая и технологии приготовления. Например, напитки, в которые добавлена вода, можно отличить по надписи "Не является вином". Кроме того, при выкладке алкоголя в магазинах отечественный полагается отделять от иностранного.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что из-за низкого урожая винограда в стране допускается риск дефицита по сырью.

"Это привело к тому, что в этом году у нас по отрасли как минимум минус 25% винограда, а значит, будет дефицит "выпивания", – пояснил Титов.

По его словам, виноделие понесло убытки не только из-за коронавируса, но и по причине изменения климата в некоторых регионах страны.



"Мир полон вина"

Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", президент компаний Simple Максим Каширин рассказал Москве 24, что проблема коснулась всей виноградосодержащей продукции, ввезенной в страну, начиная с 26 июня, когда закон вступил в силу.

"Требования закона в части маркировки не учитывают разницу в процессах производства столовых вин, игристых вин и шампанского, вин с защищенными географическими указаниями и с защищенными местами происхождения, поэтому торговые сети в целях соблюдения закона вынуждены контролировать, чтобы маркировка всей винодельческой продукции, поставляемой в ретейл, отвечала законодательным нормам", – объяснил он.

По словам Каширина, при переговорах с торговыми сетями удалось договориться о поставках продукции с дополнительной маркировкой в виде специальных стикеров с информацией о сорте, месте и годе урожая винограда, что приводит к дополнительным расходам. При этом не все иностранные производители готовы исполнять специфичные требования российских законов, подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Госдумы Константин Бахарев внес в нижнюю палату парламента новый вариант поправок в закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Документ, в частности, предусматривает новый переходный период для перехода производителей игристых вин на российские виноматериалы и другие предложения. Поправки в скором времени планируют рассмотреть во втором чтении.



Каширин отметил, что у большинства участников рынка есть множество значительных замечаний и предложений, которые, он надеется, будут учтены при подготовке документа ко второму чтению.

В свою очередь, президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с Москвой 24 заявил, что, несмотря на жалобы на неоднозначность нового закона, дефицита алкоголя в стране не будет. По его мнению, сети сами решили, что не будут принимать продукцию, следовательно, появилась такая проблема.

"Если закон позволяет читать себя двояко или трояко, то как быть? Руководствоваться другим законом. Я лично выбираю другое значение другого закона: у нас есть закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", и в нем нет этого запрета", – объяснил свою позицию Попович.







Леонид Попович президент Союза виноградарей и виноделов России Вместо того чтобы пойти с вопросами в органы, сети принимают какие-то непонятные решения. Если кто-то принимает глупое решение, жизнь не остановится... Ждать тоже нечего, надо действовать тем, кто производит, тем, кто возит. Должны писать письма, ехать, общаться... Никогда не будет дефицита в магазине, потому что вместо одного товара будут продавать другой, аналогичный – мир полон вина и винодельческой продукции.

По словам эксперта, для окончательного снятия всех вопросов необходимо получить разъяснения от ответственных государственных органов: правительства, Минфина или Минпромторга.