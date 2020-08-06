В Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам

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Специалисты Роскачества выяснили, что тихие вина с защищенными географическими индикаторами из Италии, наиболее популярны у россиян. Процент от общего объема поставок в 2019 году составил 27.

В этом же списке расположились Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Италия стала лидером и по поставкам игристого вина с показателем в 75 процентов. Далее следуют Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

Среди лидеров стран-поставщиков столового вина на первом месте Грузия (24 процента), Абхазия (20 процентов) и Испания (18 процентов).

По объему ввезенного в Россию вина лидируют четыре марки из Абхазии. Самое дешевое вино в Россию поставляет Молдавия.

"С учетом логистических издержек и импортных пошлин европейскому поставщику сложно обеспечить низкую цену на свою продукцию в России. Тогда как проведенное Роскачеством исследование отечественного вина доказало, что качественные российские вина могут быть представлены даже в категории до 250 рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отмечает, что количество отечественного вина растет. Однако россияне пока отдают предпочтение импортному продукту.

"Стоимость самых популярных [импортных] тихих позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых – больше 1000 рублей. За эти деньги сейчас можно выбрать отличные вина из российского винограда, и их количество на полках постоянно растет", – отмечает Лоевский.

Ранее в ведомстве назвали наиболее подходящие вина к шашлыку. Для такого отдыха рекомендуют выбирать не сложное, а с ярко выраженным фруктовым и пряным оттенком во вкусе красное вино. Белый же напиток не стоит выбирать слишком простой и легкий.