В Роскачестве назвали наиболее подходящие вина к шашлыку

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Для отдыха на шашлыках лучше отказаться от ликерных вин и осторожничать с игристыми, предупреждают специалисты Роскачества. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, для жаркого лета ликерные вина будут тяжеловаты, поэтому портвейны и кагоры рекомендуется оставить на осень. При подаче игристых вин необходимо следить за температурой напитка, а на природе не всегда есть возможность это сделать.

"Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто "вкусное", а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке. Именно поэтому для пикника подойдет особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами", – рассказывают эксперты.

Для шашлыка рекомендуют выбирать не сложное, а с ярко выраженным фруктовым и пряным оттенком во вкусе красное вино. Белый же напиток не стоит выбирать слишком простой и легкий, заключают в Роскачестве.

Ранее врач рассказал о пользе вина в небольшом количестве для организма человека. Специалист рекомендует употреблять по 1–2 бокала качественного вина не более 1–2 раз в неделю. По его словам, напиток способен насытить организм витаминами С, Е, К, каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, минеральными солями калия, железа, магния и марганца.