Роскачество назвало важные особенности розовых вин

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Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору лучших розовых вин. По мнению экспертов, приобретать стоит вина урожая 2018/2019 годов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В Роскачестве подчеркнули, что исследованный напиток лучше всего раскрывается, если пить его спустя максимум пару лет после розлива. В особенности это касается недорогих сортов.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить маркировке. Различают "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения" – эти отметки укажут на напиток, созданный из российского винограда.

Следует также уточнить, падает ли на полку с "розе" солнечный свет. Лучи солнца оказывают пагубное воздействие на любое вино. А желтоватый оттенок розового вина будет свидетельствовать об окислении продукта.

Ранее Роскачество сформировало рейтинг лучших российских ликерных вин. В лидерах оказались напитки, произведенные в 2018–2019 годах в Крыму. В оценке вин участвовали специалисты Минпромторга и Минсельхоза России.

