В Госдуме прокомментировали возможный запрет круглосуточной работы кафе в жилых домах

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал Москве 24 возможный запрет круглосуточной работы кафе в жилых домах. Ранее с данным предложением выступила депутат Мосгордумы Елена Николаева.
По словам Нилова, действительно есть проблема в том, что заведения, расположенные в многоквартирных домах, мешают местным жителям.
"Я лично сталкивался с тем, как строительные компании работают ночью, жалобы поступают, но они растворяются в кабинетах. Также "кричат" увеселительные заведения, которые в летнее время устраивают дискотеки на открытом воздухе, на верандах, пускают салюты и мешают спать жителям. Даже в Москве, к сожалению, хоть и принят закон о тишине, но этот закон не работает, потому что не заключено соглашение с органами внутренних дел", – пояснил депутат.
Кроме того, есть проблема в существовании так называемых наливаек, которые под видом баров продают алкоголь в запрещенное время. В Москве торговать алкоголем запрещено после 23 часов, напомнил собеседник Москвы 24.
"Соответственно, "наливайки" притягивают к себе соответствующий контингент, который выпивает, устраивает дебоши, шумом и криками мешает гражданам. Но пока мы не передадим полномочия по контролю на федеральный уровень, можно сколько угодно предлагать нормы о тишине и тому подобное. В Москве закон о тишине – это полудекларативная мера", – заключил Нилов.
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила регламентировать работу тех предприятий, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. В частности, по словам депутата, стоит запретить круглосуточную торговлю алкоголем, в том числе в точках общественного питания, а также обязать соблюдать правила и нормативы о шумности.
В 2017 году кафе и рестораны на Патриарших прудах из-за недовольства жителей окрестных домов сократили время работы до 23 часов вечера. Владельцы заведений также изъявляли готовность ограничить вынос спиртных напитков за их пределы. Конфликт между жителями и гражданами, отдыхающими в заведениях на Патриарших прудах в ночное время, возникал каждый год с наступлением тепла. В это время многочисленные компании людей собирались возле баров и ресторанов и употребляли алкоголь. Местным жителям это не нравилось по многим причинам, в том числе и потому, что это повышало криминогенную обстановку в районе.
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