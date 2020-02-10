Главный нарколог Минздрава назвал процент "тихих алкоголиков" в России

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Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются к медикам.

По его мнению, многие из "тихих алкоголиков" умирают от внезапной остановки сердца, хотя этого можно было бы избежать благодаря помощи специалистов. Злоупотреблением алкоголем Брюн назвал 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Как он объяснил в эфире телеканала НТВ, через месяц после этого печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет.

Нарколог обратил внимание, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин. Он считает, что мужчины все время ищут новизны и потребность менять психическое состояние у них более обостренная.

Брюн ранее подчеркивал, что выпитый за ужином бокал вина не делает автоматически человека алкоголиком. Но к этой категории могут быть отнесены люди, испытывающие желание выпить его и не имеющие "тормозов". Нарколог предложил сомневающимся пройти у специалиста тест.

Он добавил, что безопасной для организма дозы алкоголя не существует. По словам Брюна, ощущение опьянения – это лишь один из побочных эффектов спиртных напитков.

Тем временем председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила принудительно отправлять на лечение больных наркоманией и алкоголизмом. Она пояснила, что хронически зависимые люди не способны сами оценить свое состояние. Как следствие, наступает деградация личности и человек становится опасен для окружающих.