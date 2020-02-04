Нарколог рассказал о вреде "бокала вина за ужином" для россиян

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Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в интервью радио Sputnik рассказал об опасности употребления вина во время ужина.
Специалист пояснил, что выпивать бокал вина за ужином привычно в Европе. Он добавил, что в средиземноморских странах совершенно другой климат, который позволяет гораздо быстрее вывести из организма алкоголь.
"Я думаю, что за многие тысячелетия употребления вина это привело к генетическим изменениям у населения средиземноморских стран. Они более устойчивы к вину, но если начнут в таких же количествах пить граппу или коньяк, то последствия будут тяжелые", – считает нарколог.
Брюн подчеркнул, что выпитый за ужином бокал вина не делает автоматически человека алкоголиком, однако к данной категории могут быть отнесены люди, испытывающие "неукротимое желание выпить этот бокал вина и отсутствуют тормоза".
Нарколог предложил сомневающимся людям пройти у специалиста тест, который показывает величину белков печеночного происхождения.
"Если этот показатель выше, то мы говорим, что доза для этого конкретного человека превышает его биологическую норму. Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь", – объяснил Евгений Брюн.
Также главный нарколог Минздрава отметил, что алкоголь оказывает на организм человека токсическое воздействие, уточнив, что безопасной для организма дозы алкоголя не существует. По его словам, ощущение опьянения является лишь одним из побочных эффектов алкогольных напитков.
Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей заявили, что в 2019 году выросли розничные продажи вина. В сравнении с 2018 годом эксперты обнаружили рост в размере 1,9 процента. Аналогичную тенденцию отметили в сегменте шампанского и игристых вин.
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