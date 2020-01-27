В России снизились продажи водки и вырос спрос на вино

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Национальный союз защиты прав потребителей объявил, что розничные продажи водки в 2019 году сократились на 6 десятых процента. При этом продажи вина выросли на 1,9 процента (в сравнении с 2018 годом). Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В цифровом выражении речь идет о 71 миллионе и 50,6 миллиона декалитров вина.

Специалисты также заявляют, что устойчивый рост также наблюдался в шампанском и игристых винах. В то же время наибольший рост стоимости показали слабоалкоголные напитки – количество продаж выросло на 49 процентов.

Ранее в Госдуме предложили возродить в России систему лечебно-трудовых профилакториев. По словам депутата Виталия Милонова, данное решение поспособствует установлению в домах более безопасной обстановки.

