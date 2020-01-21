В ГД не считают, что принудительное лечение от алкоголизма принесет плоды

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Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич считает, что принудительное лечение от алкоголизма незначительно снизит число хронических больных. Так он прокомментировал прорабатываемый МВД и Минюстом вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает Агентство "Москва".
"Принудительное лечение от алкоголизма не приведет к масштабному снижению количества хронических больных. И вообще как эти эксперты собираются лечить болезнь мозга, если главным условием для этого является желание самого пациента избавиться от недуга", – подчеркнул он.
По мнению врача, меры государства должны быть направлены на профилактику правонарушений, а не только на наказание. Он отметил, что отправлять на принудительное лечение должен лишь суд, основываясь на соответствующих заключениях, актах и экспертизах. В противном случае, подчеркнул он, есть риск получить феномен карательного решения, когда человека лечат против воли.
Ранее сообщалось, что россиян, которые не единожды совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, могут обязать на принудительное лечение.
Подобные положения разработают в МВД и Минюсте до 1 марта. После этого они войдут в состав проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.
Отмечается, что суды смогут направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон, будучи в нетрезвом виде, и тех, кто распивал алкоголь в неположенных местах.
Помимо этого, в юрисдикцию судов войдет направление нарушителей на диагностику и медицинскую или социальную реабилитацию. В настоящее время такие меры действуют в отношении зависимых от наркотиков людей.
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