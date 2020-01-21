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Москва 24

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Общество

21 января, 09:05

Пьяных нарушителей хотят обязать принудительно лечиться

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян, которые не единожды совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, могут обязать на принудительное лечение. Речь идет в том числе и о тех, кто неоднократно садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает газета "Известия".

Подобные положения разработают в МВД и Минюсте до 1 марта. После этого они войдут в состав проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

Отмечается, что суды смогут направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно нарушал закон, будучи в нетрезвом виде, и тех, кто распивал алкоголь в неположенных местах. По словам экспертов, законы преступают люди, склонные игнорировать правила и, например, садиться за руль после употребления спиртного.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2019 года в России произошло 131,8 тыс. ДТП. Из них 9,8% были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период 2018 года доля таких аварий составляла 10,6%.

Помимо этого, в юрисдикцию судов войдет направление нарушителей на диагностику и медицинскую или социальную реабилитацию. В настоящее время такие меры действуют в отношении зависимых от наркотиков людей.

Ранее предложили пересмотреть процедуру госпитализации невменяемых пациентов. Специалист заявил, что больных нельзя госпитализировать без их добровольного согласия.

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