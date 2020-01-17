Эксперт оценил идею обязать производителей спиртного наносить на бутылки пословицы

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Идея обязать производителей наносить на бутылки лозунги о вреде спиртного в русских традициях не имеет никакого смысла и перспектив. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По мнению эксперта, такое нововведение может повлечь за собой обратные последствия.

"У нас есть такие неоднозначные пословицы и поговорки. Тем более что в народном фольклоре алкоголь не является предосудительным, а даже наоборот. В некоторых случаях это будет восприниматься как стимулирование", – пояснил свою позицию Шапкин.





Павел Шапкин руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Постоянно у депутатов появляются какие-то идеи с устрашающими картинками не допустить, ограничить какие-то виды продажи алкогольной продукции, увеличить возраст приобретения до 21 года. Это является борьбой не с причиной, а со следствием. Причина в том, что у нас лояльное отношение к алкоголю формируется через СМИ, в первую очередь через телевидение.

По словам эксперта, потребность в алкоголе будет сохраняться до тех пор, пока не ограничат показ сцен употребления спиртных напитков по телевидению в дневное время. "Почему-то ни один из депутатов не внес предложение ограничить показ в дневное время сцен употребления алкоголя. Мера с пословицами и поговорками абсурдная", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что член парламентского комитета по охране здоровья Александр Петров прокомментировал петицию с предложением обязать производителей спиртного наносить на бутылки антиалкогольные лозунги.

По мнению депутата, такая мера должна сформировать внутренние убеждения людей о вреде алкоголя. "Навредить это не должно, если эти лозунги не будут оскорбительными, если они будут выдержаны в русских традициях. Я не думаю, что должно быть что-то грубое", – сказал он.

Парламентарий добавил, что нанесение на этикетку таких надписей потребует дополнительных расходов от производителей. В результате могут вырасти цены на алкоголь. "Может быть, это нужно делать на крепких напитках, на пиве. Врачи пропагандируют, что умеренная доза красного вина, белого вина не навредит", – объяснил Петров.

По его мнению, Госдума поддержит такую инициативу, если она поступит на рассмотрение депутатов. "Но это не должно быть оскорбительным, не должно влиять на цену продукции", – заключил парламентарий.



Соболева Илона