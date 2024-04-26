Zivert анонсировала концерт после ухода со сцены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) анонсировала 15 сентября большой сольный концерт в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени после временного ухода со сцены из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительницы.

Изначально концерт Zivert должен был состояться в Тюмени 29 апреля. Однако из-за состояния здоровья певица перенесла выступление.

Zivert взяла перерыв от концертной деятельности в феврале текущего года. Певица объяснила это решение тем, что врачи категорически запретили ей физические нагрузки. По словам исполнительницы, проблемы со здоровьем у нее начались полтора года назад. Артистка отметила, что некоторое время блокировала болевые ощущения с помощью уколов, но этим только разрушала свой организм.