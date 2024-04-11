Рэпер Баста сообщил о прекращении выпуска альбомов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Музыкант и продюсер Василий Вакуленко, более известный как Баста, сообщил, что больше не будет выпускать альбомы под псевдонимом, передает ТАСС.

"Сейчас пока синглы только, альбомов в рамках проекта "Баста" никаких не будет. В прошлом году 24 песни вышло. Очень много всего", – поделился певец.

Тем не менее он пообещал, что ближайший сингл вместе с клипом выйдет уже 12 апреля.

Также рэпер рассказал об открытии своего ресторана Frank в Дубае. Он уточнил, что это стало его первым зарубежным проектом.

Ранее певица МакSим заявила о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья. Летом 2021 года исполнительница тяжело перенесла заболевание ковидом. Она долгое время пролежала в коме, после чего врачи не были уверены, что она встанет на ноги.

До этого певица Полина Гагарина также сообщила об уходе "на пенсию". Она уточнила, что ее концерт в "Лужниках" летом 2024-го станет итоговым, после чего ее выступления будут проходить реже и в другом формате.