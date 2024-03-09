Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 марта, 15:38

Шоу-бизнес

Полина Гагарина заявила об уходе "на пенсию"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певица Полина Гагарина сообщила, что ее концерт в "Лужниках" станет итоговым, после чего ее выступления будут проходить реже и в другом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение артистки.

"Это будет некий итоговый концерт в моей творческой карьере, после чего я ухожу на пенсию, после чего концерты будут проходить реже и немножко в другом формате. Мне кажется, что уже пора", – заявила певица.

Она добавила, что число любителей ее творчества увеличилось, и для них она готовит фильм-послание, которое покажут на концерте в "Лужниках" 29 июня.

Накануне певица Анна Asti впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Она выступила в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Свое первое выступление после двухмесячного перерыва артистка приурочила к Международному женскому дню.

Читайте также


шоу-бизнес
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика