Полина Гагарина заявила об уходе "на пенсию"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певица Полина Гагарина сообщила, что ее концерт в "Лужниках" станет итоговым, после чего ее выступления будут проходить реже и в другом формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение артистки.

"Это будет некий итоговый концерт в моей творческой карьере, после чего я ухожу на пенсию, после чего концерты будут проходить реже и немножко в другом формате. Мне кажется, что уже пора", – заявила певица.

Она добавила, что число любителей ее творчества увеличилось, и для них она готовит фильм-послание, которое покажут на концерте в "Лужниках" 29 июня.

Накануне певица Анна Asti впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Она выступила в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Свое первое выступление после двухмесячного перерыва артистка приурочила к Международному женскому дню.