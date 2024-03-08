08 марта, 20:51Шоу-бизнес
Анна Asti впервые вышла на сцену после долгого перерыва
Фото: телеграм-канал ANNA ASTI
Певица Анна Asti впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Она выступила в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое первое выступление после двухмесячного перерыва артистка приурочила к Международному женскому дню. Она дала концерт на выставке "Россия".
Ранее Анна Asti сообщила, что перевела четыре миллиона рублей благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", а также запустила свой фонд помощи "Феникс", чтобы преодолеть череду отмененных выступлений.
До этого певец Филипп Киркоров приехал с визитом в ДНР утром 13 февраля. По данным ряда СМИ, он планирует выступить в республике с концертом. В ходе встречи с участниками спецоперации Киркоров сказал, что не собирается покидать Россию.
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