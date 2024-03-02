Певица Asti перевела 4 млн руб благотворительному фонду

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Анна Asti сообщила, что перевела четыре миллиона рублей благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", а также запустила свой фонд помощи "Феникс". Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько концертов певицы Анны Asti было отменено. В частности, был отменен крупный новогодний концерт певицы. Чтобы преодолеть череду отмененных выступлений, певица решила поддержать благотворительные организации, в частности – МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы", где певица пообщалась с детьми и их родителями.

"Мы так хорошо пообщались и провели время вместе. Также я перевела на счет фонда четыре миллиона рублей и, конечно же, не могла обойтись без подарков для всех. Ведь дети так радовались!", – написала певица в своем телеграм-канале.

Певица рассказала, что на протяжении года работала со своей командой над запуском фонда помощи "Феникс". Работа проводится совместно с уполномоченным по правам ребенка в республике Татарстан, председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец, которая стала председателем попечительского совета фонда.

"Я искренне считаю, что моя миссия, помимо музыки, состоит в том, чтобы помогать людям", – отметила Asti.

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