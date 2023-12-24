Ивлеева принесла свои извинения после скандальной вечеринки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_agentgirl_

Блогер Ананстасия Ивлеева принесла свои извинения за распространившееся видео с ее "голой" вечеринки. В своем телеграм-канале девушка заявила, что передаст все вырученные деньги на благотворительность.

"Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать", – отметила она.

По словам блогера, рэпер Vasio, который пришел на мероприятие в одном носке, "перегнул палку на пути к хайпу". Также как отметила Ивлеева, деньги на благотворительность являются единственным вариантом развития события.

"Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества – и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем", – добавила она.

Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.

Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

При этом до этого депутат Виталий Милонов потребовал отстранить Ивлееву от всех эфиров на полгода из-за организованной вечеринки. По его словам, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.

Сама Ивлеева, комментируя негативные реакции на организованную ею "голую" вечеринку, заявила, что без подобного хейта ее жизнь была бы неинтересной.

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