Заявление в прокуратуру написали на блогера Ивлееву после "голой" вечеринки

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Межрегиональное общественное движение "Зов народа" написало в прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает телеканал "360".

Мероприятие состоялось накануне вечером в одном из столичных клубов. По мнению общественников, оно стало "эпицентром скандального развлечения" в период, когда РФ проводит спецоперацию и выступает за традиционные ценности.

"Организатор данного события – блогер Анастасия Ивлеева, а гости должны были прийти в полуобнаженном виде, согласно дресс-коду", – следует из заявления.

На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и другие звезды. В частности, Киркоров, как указали общественники, появился на вечеринке в сетке со стразами и обтягивающих штанах.

Заявители предположили, что на вечеринке могли присутствовать несовершеннолетние и наркотические вещества. Мероприятие попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).

Пресс-секретарь движения "Зов народа" Антон Еговцев уверен, что участники вечеринки показали неуважение к бойцам на линии фронта. Он считает, что звезды, присутствовавшие там, демонстрировали "свою роскошь", не обращая внимания на СВО.

Подобные фото- и видеозаписи влияют на моральный дух военных, заявил Еговцев.

"Они там задумываются, а за что они сражаются? За каких людей? Эти люди не ценят бойцов, не ценят их жизни. Мы не против веселья, но оно должно быть в рамках разумного, чтобы не стало плевком в лицо наших бойцов", – пояснил он.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отстранить Ивлееву от телевизионных эфиров после "голой" вечеринки. По его словам, организовав вечеринку, знаменитость показала свое неприемлемое отношение к обществу в трудное для России время.

