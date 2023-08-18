16:34Шоу-бизнес
В ГД обвинили Ивлееву в жестоком обращении с животными после поедания свинки
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/_agentgirl_
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов обвинил блогера Анастасию Ивлееву в пропаганде жестокого обращения с животными после того, как она предложила журналистке Алене Жигаловой съесть сваренную морскую свинку в одном из выпусков Agent Show. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как он утверждает, блогеру нужно понимать, что она несет ответственность перед большой многомиллионной аудиторией.
"Большинство людей, которые смотрели эту бредятину и эту дрянь, это непотребство, для них морская свинка – это домашнее животное. Морская свинка – не стейк и не сосиска, не котлета. Она с таким же успехом могла сожрать хомяка, кошку, собаку", – отметил депутат.
По его словам, если бы она сделала это в других странах, то ее бы сразу раскритиковали. Он подчеркнул, что сейчас это видео уже убрали из общего доступа, однако "осадочек-то стался".
Как утверждает Бурматов, такие действия должны наказываться, однако сейчас такого закона нет и никто звезду не привлечет к ответственности. Он добавил, что передал в правительство законопроект о введении ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными. Депутат надеется, что кабмин положительно отзовется о предложении, и тогда законопроект утвердят уже осенью.
Подписчики Ивлеевой негативно отозвались о выпуске с Жигаловой. Сама блогер в своих соцсетях попросила прощения перед аудиторией, поскольку "это было неэтично, вышло за грань". При этом звезда подчеркнула, что животное привезли в замороженном виде из специализированного магазина.
Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после того, как безработный мужчина забил до смерти кота сожительницы в Москве "за плохое поведение". По словам мужчины, кот находился в ванной без сознания.
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