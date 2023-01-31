Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Шоу-бизнес

"Ночная смена": откровенная фотосессия Насти Ивлеевой и плагиат идей Филиппа Киркорова

"Ночная смена": откровенная фотосессия Насти Ивлеевой и плагиат идей Филиппа Киркорова

Рик Эстли подал в суд на рэпера Yung Gravy за пародию на вокал из своего хита

Певец Гарри Стайлс едва не остался без штанов во время концерта в Лос-Анджелесе

"Ночная смена": творчество Высоцкого и закрытие мавзолея на ремонт

Женщина обвинила Майка Тайсона в изнасиловании в лимузине

"Ночная смена": номинанты на "Оскар" и пластическая операция Киркорова

Пэрис Хилтон впервые стала матерью в 41 год

"Ночная смена": история рэпера Джигана и сериал "Фандорин. Азазель"

Ким Кардашьян купила аметистовый крест принцессы Дианы

"Ночная смена": мировой тур Мадонны и модные сумки в виде жабы

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они отметили новый вид облик российского певца SHAMAN и откровенную фотосессию Насти Ивлеевой

Также ведущие обсудили, зачем мировая поп-звезда Сэм Смит украл идеи Филиппа Киркорова и использовал их в своем новом клипе. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".

Читайте также
Программа: Ночная смена
шоу-бизнесвидеоСтанислав КуликМитя Козачинский
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика