"Ночная смена": откровенная фотосессия Насти Ивлеевой и плагиат идей Филиппа Киркорова

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они отметили новый вид облик российского певца SHAMAN и откровенную фотосессию Насти Ивлеевой

Также ведущие обсудили, зачем мировая поп-звезда Сэм Смит украл идеи Филиппа Киркорова и использовал их в своем новом клипе. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".