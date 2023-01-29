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Шоу-бизнес

Певец Гарри Стайлс едва не остался без штанов во время концерта в Лос-Анджелесе

Певец Гарри Стайлс едва не остался без штанов во время концерта в Лос-Анджелесе

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Певец Гарри Стайлс едва не остался без штанов прямо во время концерта в Лос-Анджелесе. Он выступал в модных кожаных брюках бежевого цвета.

Стайлс выставил ногу вперед и услышал треск. Штаны порвались в интересном месте. Артист не растерялся. Сначала он прикрыл дыру руками, а потом завязал на талии полотенце.

Стайлс извинился перед зрителями в первых рядах, которые увидели его с неожиданного ракурса. Певец признался, что ему грустно, ведь все случилось на глазах актрисы Дженифер Энистон. Стайлс признался, что влюблен в нее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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