Боксер Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры

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Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил в эфире шоу Piers Morgan Uncensored на YouTube.

23 апреля после победы над Диллианом Уайтом 33-летний тяжеловес намекнул, что намерен завершить профессиональные выступления на ринге. 28 апреля Фьюри подтвердил свои слова, подчеркнув, что не вернется в спорт ни за какие деньги.

"Хватит. Я счастлив. Я сохранил здоровье, могу соображать, разговаривать. У меня красивая жена, шестеро детей. У меня полно титулов и куча денег. Успех, слава, наследие. Зачем мне продолжать драться, ради чего?" – пояснил он.

Ранее боксер Майк Тайсон избил мужчину в самолете Сан-Франциско – Флорида. По словам очевидцев, пьяный пассажир очень настойчиво пытался поговорить с боксером, за что получил несколько ударов по лицу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После он обратился в полицию.