Стало известно, почему Майк Тайсон избил пьяного поклонника

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Майк Тайсон до последнего пытался проигнорировать своего пьяного соседа в самолете, однако тот сумел вывести его из себя. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как рассказал представитель боксера, последней каплей для Тайсона стал тот факт, что мужчина бросил в него бутылку с водой. Пассажир, по его словам, вел себя крайне агрессивно.

Об инциденте, который произошел на рейсе Сан-Франциско – Флорида, стало известно ранее. По словам очевидцев, пьяный мужчина очень настойчиво пытался поговорить с боксером, за что получил несколько ударов по лицу.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После он обратился в полицию.

