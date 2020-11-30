Тайсон признался в употреблении наркотиков перед боем с Роем Джонсом

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что незадолго до боя с Роем Джонсом-младшим употребил марихуану. Об этом сообщает "Мир 24".

Боксер объяснил, что принимал наркотик не только перед этим боем, но и употреблял его раньше во время своих выступлений. Тайсон отметил, что ему не удается остановиться.

По словам спортсмена, ему требуется марихуана каждый день. "Это то, кто я есть. Это то, что я хочу делать. Это не закончится", – добавил он.

Ранее стало известно, что бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Противостояние остановили в восьмом раунде.