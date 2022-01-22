Экс-чемпиона UFC и актера Олега Тактарова избили в Мексике

05:31
Фото: TASS/URA.RU/Илья Московец
Неизвестные избили бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики.
Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства в латиноамериканской стране Андрей Трояновский, Тактаров обратился в полицию. В диппредставительстве уточнили, что расследование еще продолжается.
По словам самого Тактарова, нападение произошло около недели назад после того, как он заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. Злоумышленников, по словам актера, было порядка 10 человек, они ударили его по голове.
"Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. <...> Очнулся от того, что задыхаюсь. <...> Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги", – говорит Тактаров на видео, опубликованном в телеграм-канале спортивного журналиста Александра Лютикова.
Ранее сообщалось, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.
Нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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