Экс-чемпиона UFC и актера Олега Тактарова избили в Мексике

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Неизвестные избили бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики.

Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства в латиноамериканской стране Андрей Трояновский, Тактаров обратился в полицию. В диппредставительстве уточнили, что расследование еще продолжается.

По словам самого Тактарова, нападение произошло около недели назад после того, как он заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. Злоумышленников, по словам актера, было порядка 10 человек, они ударили его по голове.

"Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя. <...> Очнулся от того, что задыхаюсь. <...> Один прыгал на наручниках, наручники были у меня застегнуты за спиной. Какой-то леской мне стягивали ноги", – говорит Тактаров на видео, опубликованном в телеграм-канале спортивного журналиста Александра Лютикова.

Ранее сообщалось, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьева, который заступился за свою гражданскую жену. Спортсмен получил травмы головы, его направили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.