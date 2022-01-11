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Происшествия

12:48

Неизвестный избил мужчину на станции метро "Чеховская" в Москве

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции метро "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро неизвестный избил мужчину. Инцидент произошел 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что на станции метро "Чеховская" произошел конфликт между мужчиной 1984 года рождения и неизвестным, который нанес ему множественные ушибы. Убегая, злоумышленник потерял пневматический пистолет", – рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители устанавливают личность злоумышленника и принимают меры для его задержания.

В МВД добавили, что пострадавший госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в ходе семейного конфликта москвич выстрелил через закрытую дверь в жену и сына. Инцидент произошел в Южном Бутове.

Отмечалось, что сын совершеннолетний. Претензий ни у него, ни у женщины к отцу не было. Врачи отпустили их домой. Также уточнялось, что в момент инцидента все были трезвые.

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