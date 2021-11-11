Москвич выстрелил через дверь в жену и сына в ходе семейного конфликта

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Семейный конфликт на юго-западе столицы закончился стрельбой, сообщает ТАСС. За помощью медиков обратились женщина с сыном.

Инцидент произошел 10 ноября в Южном Бутове. Мужчина, предположительно, из травматического оружия несколько раз выстрелил в жену и сына через закрытую дверь.

По данным агентства, сын совершеннолетний. Претензий ни у него, ни у женщины к отцу нет. Врачи отпустили их домой.

По предварительным данным, в момент инцидента все были трезвые. Полиция проводит проверку.

Ранее в одном из домов подмосковной Балашихи произошла драка со стрельбой. По данным правоохранителей, конфликт вспыхнул между рабочими, ремонтировавшими лифт, и жильцами дома.

