В Лыткарине прохожего избили за сделанное замечание

В Следственном комитете разбираются в обстоятельствах драки в Лыткарине. Там местного жителя избили после того, как он сделал замечание шумной компании на улице. По словам очевидцев, молодые люди выпивали у подъезда жилого дома, вели себя вызывающе и разбрасывали мусор. Прохожий что-то сказал им по этому поводу, после чего они впятером накинулись на него. Избили, повалили на землю и начали душить. За него пыталась вступиться соседка, но досталось и ей: женщину тоже повалили на землю и избили.

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