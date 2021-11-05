Полиция начала проверку по факту нападения на мужчину с ребенком в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Полиция организовала проверку в связи с нападением четырех неизвестных на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что полицейские обнаружили видеозапись инцидента в рамках мониторинга интернет-ресурсов.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Ранее о данном инциденте сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Химках, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения. Инцидент произошел в микрорайоне Старбеево. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.