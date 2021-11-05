СК возбудил дело по факту перестрелки в Химках, где был убит человек

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Химках, в результате которой один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка СК.

"По данному факту в следственном отделе по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия были обнаружены 24 гильзы, две пули, два шарика от травматического оружия, и замытые следы вещества бурого цвета. Кроме того, правоохранители изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, также планируется назначение молекулярно-генетического исследования, добавили в СК. Ведутся поиски подозреваемого.

Ночью 5 ноября правоохранительные органы объявили план "Перехват" в подмосковном городе Химки после случившейся в микрорайоне Старбеево стрельбы. В результате конфликта между группой граждан один из его участников погиб, другой пострадавший получил ранения и был госпитализирован. Сообщалось, что участники конфликта скрылись с места происшествия на иномарке.