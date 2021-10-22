Неизвестный выстрелил из оружия мужчине в живот в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы неизвестный выстрелил из оружия мужчине в живот, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, инцидент произошел накануне вечером на Новом Арбате.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1997 года рождения, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение и госпитализирован с ранением живота", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Нападавшего разыскивают.

Ранее сообщалось, что в районе Чертаново Южное из-за дорожного конфликта мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали.