На юге Москвы мужчина устроил стрельбу из-за дорожного конфликта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На юге столицы из-за дорожного конфликта мужчина выстрелил в оппонента из травматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

"В результате дорожного конфликта в районе Чертаново Южное один мужчина причинил телесные повреждения из травматического оружия другому мужчине. Злоумышленник задержан, потерпевший госпитализирован", – говорится в сообщении.

По данному факту организована проверка.

Ранее мужчина направил оружие на полицейского в здании дежурной части ОМВД России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.