Мужчина пытался выстрелить в полицейского в отделе на востоке Москвы

19:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мужчина направил оружие на полицейского в здании дежурной части ОМВД России. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Москве.
По данным следователей, вечером 12 октября мужчина зашел в дежурную часть ОМВД России по Преображенскому району и направил огнестрельное оружие на полицейского. Подозреваемый 1971 года рождения не успел выстрелить, так как был обезврежен.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы задержали мужчину с топором. В полицию поступило сообщение о том, что по улице Покровке в районе дома 44 в сторону проезжей части идет гражданин с топором. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции обнаружен и доставлен в ОМВД мужчина 1980 года рождения, проживающий в Подмосковье.
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