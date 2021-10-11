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Москва 24

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Происшествия

07:08

Гимназию в Новосибирске проверят после сообщений об угрозе стрельбы

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Новосибирске правоохранительные органы проводят проверки в гимназии № 15 после появившихся сообщений об угрозе стрельбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-мэра Бориса Буреева.

По его словам, информация поступила утром от директора гимназии. Как рассказала глава учебного заведения, намеки на возможную стрельбу в гимназии зафиксировали в чатах школьников.

"Быстро по всему необходимому регламенту связались с ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль", – заявил Буреев.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в соцсетях появилась информация об угрозе стрельбы в одной из школ Балашихи.

Позднее стало известно, что данные о возможной стрельбе не подтвердились. Приехавшие на место оперативные службы установили, что детям и сотрудникам образовательной организации ничего не угрожало.

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