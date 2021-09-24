Арестованный за подготовку нападения на техникум в Красноярске признал вину

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Студент техникума в Красноярском крае, которого арестовали за подготовку нападения на однокурсников, признал вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

18-летнего человека обвиняют в приготовлении к убийству двух и более лиц.

По версии следствия, в 2020 году, когда обвиняемый учился в Южном аграрном техникуме в Краснотуранском районе Красноярского края, он из-за конфликта со сверстниками задумал совершить убийство.

В конце мая студент купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству. Преступление удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников ФСБ и МВД.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае. Молодого человека, намеревавшегося атаковать учебное заведение, задержали, он арестован.

