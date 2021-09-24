Персонал пермского вуза не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях – СК

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Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где произошла стрельба, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", – сказал председатель СК в интервью ТАСС.

Также Бастрыкин рассказал, что после трагедии в Казани руководство образовательных учреждений по всей России было обязано усилить меры безопасности.

Так, по его словам, в учебных заведениях должны быть внедрены системы видеонаблюдения и электронного допуска, рамки металлоискателя, тревожные кнопки. Также должно было быть обеспечено комплексное взаимодействие с представителями всех правоохранительных органов.

"Однако этого сделано не было", – сказал Бастрыкин.

Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находились около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек, погибли 6 человек.

Ректор университета Дмитрий Красильников ранее рассказал, что в день стрельбы в вузе сработала тревожная кнопка. Красильников уточнил, что университет не имел претензий к работе обслуживающего частного охранного предприятия, договор с ним заканчивался в начале 2022 года.