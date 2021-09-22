Ректор заявил, что в день стрельбы в пермском вузе тревожная кнопка сработала

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Тревожная система в вузе Перми сработала в день стрельбы, рассказал ректор университета Дмитрий Красильников.

"Тревожная кнопка сработала", – приводит РИА Новости его слова.

Красильников уточнил, что университет не имел претензий к работе обслуживающего частного охранного предприятия, договор с ним заканчивался в начале 2022 года.

Ректор также заявил, что в деталях происшествия на данный момент разбирается Следственный комитет РФ, в том числе будут пересмотрены подходы к организации безопасности в образовательном учреждении.

Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находились около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек, погибли 6 человек.

