В Пермском крае прощаются с погибшими при стрельбе в университете

В Пермском крае прощаются со студентами, погибшими при стрельбе в университете. 19-летнего Ярослава Арамелева отпевают в храме Андрея Первозванного в Перми. Ярослав учился на втором курсе физического факультета. Он всерьез увлекался робототехникой, хотел работать в IT-сфере, а еще играл на скрипке.

Также в городе Лысьва прощаются с 18-летней Ксенией Самченко. Девушка училась на географическом факультете. Любила путешествовать и увлекалась плаванием.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Молодой человек вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате 6 человек погибли, еще более 20 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.