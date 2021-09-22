Под Киевом обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира

12:38
Фото: ru-ru.facebook.com/UA.KyivPolice
На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщило министерство внутренних дел страны.
"Сегодня около 10:00 недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира", – говорится в сообщении ведомства.
В МВД добавили, что в настоящий момент проводится спецоперация по розыску лиц, обстрелявших автомобиль помощника президента.
Депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко прокомментировал происшествие в своем телеграм-канале. Он рассказал, что Шефир не пострадал, однако его водитель ранен и госпитализирован в больницу.
"Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", – написал депутат.
В офисе Зеленского произошедшее покушение назвали "попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды".
В свою очередь, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три предполагаемые причины покушения.
"У меня три версии. Это мог быть привет от контрабандистов и криминальных авторитетов <...> Вторая версия – может быть, это российский след, потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос", – отметил он, напомнив, что Зеленский принял ряд решений по выдворению представителей уголовного мира из страны.
В качестве третьей версии Арахамия назвал "борьбу с политическим влиянием финансово-промышленных групп".
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна живет в условиях третьей мировой войны.
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