Вице-премьер Украины заявила, что страна живет в условиях третьей мировой войны

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что страна живет в условиях третьей мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что свое заявление Стефанишина сделала на форуме YES Brainstorming. Она пояснила, что новая мировая война является гибридной по своей сути и не связана с массовым уничтожением людей.

"С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство", – выразила мнение премьер-министр.

Стефанишина призвала дать отпор России при помощи санкций или других инструментов воздействия.

"Необходимо сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента", – объяснила спикер.

Она добавила, что такой ответ на действия России является единственно возможным в борьбе за украинскую демократию.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о планах России окружить Украину с трех сторон.

По словам Климкина, Россия вскоре "поглотит" Белоруссию. На эту мысль его навели итоги переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.